Мосгоризбирком: итоги онлайн-голосования не сильно повлияют на общую картину выборов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Нарушения, которые могут быть допущены в ходе экспериментального электронного голосования на выборах в Мосгордуму в трех избирательных округах, не повлияют на итоговый результат. Даже если результаты электронного голосования в округе придется аннулировать, общую картину по округу это не изменит, поскольку участие в эксперименте планируют принять около 2% избирателей, сообщил в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в Москве.

"В трех округах образованы три избирательных участка для электронного голосования - по одному в каждом округе. В соответствии с законом, если будут какие-то нарушения, результаты по этим участкам могут быть аннулированы. Но так как прогноз [по участию в электронном голосовании] идет около 2%, то даже в этих округах аннулирование выборов по этим участкам <...> не повлияет на итоги выборов по округам", - сказал он.

Для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму были определены избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.