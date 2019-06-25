Благоустройство территории у метро "Ховрино" началось в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Москвы начали работы по благоустройству территории у транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ховрино", в который входит одноименная станция метро. Планируется также привести в порядок прилегающую улицу Дыбенко, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"Площадь благоустройства составляет 11 га. В рамках работ по улучшению пешеходной доступности ТПУ "Ховрино" на улице Дыбенко расширят тротуары <...> Площадь покрытия составит почти 15 тыс. кв. м. Кроме того, вместо так называемых народных троп на газонах будут проложены дорожки, отсыпанные гранитной крошкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также на улице Дыбенко модернизируют детские и спортивные площадки, зоны отдыха и уличных тренажеров, заменят асфальт и покрытие парковок, установят новые фонари, лавочки и урны. Будут оборудованы и специальные площадки для выгула собак и разбито 6 тыс. кв. м газонов.

В пресс-службе добавили, что для улучшения пешеходной доступности ТПУ "Ховрино" будет также обустроен пешеходный маршрут в Западное Дегунино протяженностью 1,2 км, который пройдет по улицам Новая и Маршала Федоренко.