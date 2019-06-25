Фестиваль молодежных медиа пройдет в Москве в День молодежи

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мастер-классы и выставки медиа-агентств организуют в четверг на форуме "Фестиваль молодежных медиа Москвы", который пройдет в центре современного искусства "Винзавод" в рамках празднования Дня молодежи (27 июня). Об этом сообщили журналистам во вторник на пресс-конференции, посвященной празднику.

"Для молодых медийщиков у нас будет организован большой форум "Фестиваль молодежных медиа Москвы", который пройдет на "Винзаводе". Это будет большое мероприятие, где будут как различные воркшопы, мастер-классы, так и выставки медиа, где молодые медийщики смогут узнать больше про стажировки и возможность организовать свой потенциал", - рассказала координатор проектов и программ Дня молодежи, председатель студенческого объединения РЭУ им. Плеханова Маргарита Савинкина.

По словам заместителя председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Артема Демина, День молодежи в Москве отметят свыше 100 тыс. человек на более чем 70 городских площадках, главной из которых станет Парк Горького. Все пространства и программа мероприятий продуманы и организованы молодежью столицы: руководителями и активистами общественных организаций, студенческих объединений, органов исполнительной власти. События на центральной площадке праздника рассчитаны на участников в возрасте 18-25 лет, однако есть площадки для разных возрастных категорий гостей, например, в парк "Измайлово" на фестиваль молодых семей "Простое счастье" можно прийти с детьми, уточнила Савинкина.

В День молодежи в парках "Зарядье", "Фили", "Сокольники", саду "Эрмитаж" и на других площадках гости праздника смогут принять участие в кулинарных и рэп-баттлах, потанцевать, покататься на роликах, встретиться на дебатах с блогерами и известными людьми из сферы культуры и спорта, ознакомиться с работами художников конкурса "Граффити улиц". Полная программа мероприятий представлена на портале mos.ru, участие для всех желающие бесплатное.

День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня.