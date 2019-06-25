Более 3 тыс. человек подали заявки на участие в выборах в Мосгордуму как наблюдатели

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. заявок поступило от граждан, желающих войти в корпус наблюдателей Общественной палаты (ОП) Москвы на выборах в Мосгордуму. Об этом в ходе заседания совета столичной ОП сообщил ее председатель Константин Ремчуков.

"Мы уже получили более 3 тыс. заявок от граждан, которые хотят войти в состав корпуса наблюдателей, хотя регистрация была открыта всего две недели назад. Это говорит о большом интересе граждан к участию по контролю за предстоящими выборами и о востребованности общественного штаба как института гражданского общества", - сказал Ремчуков.

Он добавил, что после формирования корпуса наблюдателей аппаратом Общественной палаты будет организовано их обучение. Оно пройдет с 14 августа по 3 сентября.

"У нас это будет третья кампания, где участвуют наблюдатели <...> Хотел бы отметить, что абсолютное большинство из этих 3 тыс., которые себя заявили, они уже были наблюдателями, уже проходили обучение", - добавил зампредседателя ОП Москвы, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, отметив, что планируется набрать около 4 тыс. человек в корпус наблюдателей.

Он добавил, что наблюдатели заново пройдут обучение, потому что без этой процедуры им не будет выдано направление на избирательные участки. "Почему 4 тыс. [наблюдателей]? Нам нужны запасные. Кто-то заболел, кто-то отказался в последний момент. Это общественная работа, всякое может быть", - сказал Венедиктов.

Выборы депутатов Мосгордумы VII созыва пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.