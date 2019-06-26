Посетители ВДНХ смогут попробовать газировку из советского автомата с 27 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Экспонаты Музея советских игровых автоматов с 27 июня будут представлены на территории московского исторического парка "Россия - моя история" на ВДНХ. Посетители смогут увидеть игровые автоматы "Снайпер", "Магистраль", "Городки" и "Хоккей", которые были популярны 30 лет назад, а также попробовать газировку "за три копейки", сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Выставка разместится в залах № 3 и № 4, рядом с основной экспозицией, посвященной XX веку. Посетители ВДНХ увидят "Снайпер", "Магистраль", "Городки", "Хоккей" и другие популярные 30 лет назад игровые машины. При покупке билета выдадут 15 жетонов для автоматов. Посетители смогут попробовать легендарную советскую газировку с сиропом "за три копейки" или молочный коктейль "за пять копеек" из торговых автоматов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе исторического парка "Россия - моя история" добавили, что экспозиция будет состоять из 50 работающих автоматов, некоторые из них - единственные сохранившиеся экземпляры таких машин в России. Выставка будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 мск до 21:00 мск.