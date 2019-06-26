Три новых сквера появятся в районе Ильинки в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новые скверы будут созданы на Ильинке, а также в расположенных рядом Никитниковом и Ипатьевском переулках в Москве, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"В первую очередь на Ильинке сделают качественные, мощеные плиткой тротуары, которые заменят старый потрескавшийся асфальт. В районе дома № 15, где когда-то стоял храм Николы "Большой Крест", появится благоустроенный сквер для отдыха и встреч. Еще два небольших сквера будут благоустроены в Никитниковом и Ипатьевском переулках", - говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что также на Ильинке установят исторические фонари. После благоустройства на улице сохранится движение машин, при этом она станет удобнее для пешеходов.

Ранее сообщалось, что в рамках комплексного благоустройства на Ильинке и в прилегающих переулках все воздушные кабельные линии будут убраны под землю в кабельную канализацию, будет установлено более 200 фонарей с энергосберегающими лампами и около 200 скамеек, урн, навигационных стел. Также планируется разбить почти 700 кв. м газона, высадить кустарники и деревья. Власти планируют завершить работы в сентябре 2019 года. В настоящее время Ильинка находится в неудовлетворительном состоянии: покрытие проезжей части и тротуаров износилось, здесь мало зелени и недостаточно освещения.