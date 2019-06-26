Потепление ожидается в Москве с 30 июня

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Похолодание в Москве будет продолжаться только до выходных, с воскресенья москвичей вновь ждет потепление. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С воскресенья, хоть еще температурный фон будет ниже нормы на два градуса, но явный прогресс будет заметен <...> Интенсивность осадков существенно уменьшится <…> Поскольку давление начнет расти, заметное различие между дневной и ночной температурой. В первый день июля ночь еще будет холодная, 6-11 градусов, но днем 19-24, и осадков мы не ожидаем <…> Начиная с 30 числа, заметное повышение давления, оно продолжится и в понедельник", - сообщил он корреспонденту ТАСС.

"В начале месяца температура будет около обычных значений, может быть ниже на один градус, но в общем ничего особенного. Самое главное, что уже солнышко будет. И быстрый рост температуры от минимальных значений к максимальным. И второго числа, по предварительным прогнозам, на один-два градуса температура повысится", - добавил Вильфанд, предупредив, что во вторник, 2 июля, не исключен небольшой дождь.

Вильфанд отметил, что самыми неблагоприятными днями будет период с 27 по 29 число. Это связано с сильными дождями в Москве. "Дождь, гроза, ветер с порывами 13-18 м/ с <…> Причем, и дневные, и ночные температуры не очень заметно будут отличаться <…> А наиболее заметное похолодание произойдет в субботу, когда и ночью, и днем температура будет в диапазоне 11-15 градусов. Ночью 11-13, а днем 13-15. Разница в два градуса совсем небольшая", - добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил ТАСС, что на выходных будет прохладно, дневные температуры составят 12-17 градусов выше нуля.