В Москве начали благоустраивать территорию вблизи станции МЦД-1 "Рабочий поселок"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Работы по благоустройству начались на территории, прилегающей к станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1 "Одинцово - Лобня") "Рабочий поселок". Рабочие приведут в порядок тротуары, установят новые бордюры и отремонтируют колодцы, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"На территории, прилегающей к станции МЦД-1 "Рабочий поселок", интегрированной с одноименной станцией Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги (МЖД), начались работы по благоустройству и улучшению транспортной и пешеходной доступности. Протяженность зоны благоустройства - почти 5 км, а площадь составляет порядка 14 га. В настоящее время рабочие приступили к демонтажу бортового камня и покрытий тротуаров и проезжей части", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках работ по улучшению транспортной и пешеходной доступности этой станции МЦД-1 обустроят тротуары общей площадью почти 28,5 тыс. кв. м. Покрытие проезжей части площадью 34,5 тыс. кв. м заменят, а также установят новый каменный бордюр протяженностью порядка 20 тыс. м и отремонтируют более 60 смотровых колодцев.

Кроме того, по данным пресс-службы, в рамках комплексного благоустройства территории, прилегающей к станции МЦД-1 "Сетунь", будет разбито более 70 тыс. кв. м газонов. Планируется также установить почти 280 опор основного освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Также будет проложена асфальтобетонная велодорожка протяженностью более 4 км. Работы планируется завершить до конца 2019 года.

Станции МЦД-1 "Сетунь" и "Рабочий поселок" расположены в Можайском районе Западного административного округа столицы. Более 130 тыс. горожан пользуются платформами "Сетунь" и "Рабочий поселок", чтобы добраться до центра города. Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" запустят уже в конце 2019 - начале 2020 года. Позже планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного, и МЦД-5 - от Пушкино до Домодедово. График работы МЦД будет выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00.