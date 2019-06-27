Власти Москвы попросили рестораторов закрыть летние веранды из-за непогоды

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Московские власти обратились к владельцам кафе и ресторанов с просьбой закрыть летние веранды из-за неблагоприятных погодных условиях, которые прогнозируются в Москве 27 июня. Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

"От лица столичного Департамента торговли и услуг в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 27 июня ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 м/с просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют дождь с грозой и до плюс 21 градуса в Москве 27 июня.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, днем в городе температура воздуха составит 19-21 градус, а в ночь на пятницу может опуститься до 13. В связи с сильным дождем, грозой и ветром в Московском регионе 27 июня объявлен желтый уровень опасности.