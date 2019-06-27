Москвичи с начала года более 220 тыс. раз обратились в центры госуслуг за поиском работы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москвичи с начала года более 220 тыс. раз обратились за поиском работы в службы занятости, которые теперь работают на базе центров "Мои документы". Об этом говорится в сообщении пресс-службы центров госуслуг.

"С начала текущего года в столице начался процесс формирования новой модели предоставления услуг Службы занятости населения. Теперь горожане получили возможность пользоваться базовыми услугами по трудоустройству с еще большим комфортом - для этого территориальные отделы Центра занятости населения города Москвы переезжают в центры "Мои Документы". Службы занятости населения в офисы центров госуслуг зарегистрировано свыше 220 тыс. обращений жителей за услугами в области трудоустройства", - говорится в сообщении.

Получить услуги в сфере трудоустройства возможно в 52 отделах, 46 из которых размещены в центрах госуслуг. Также, начиная с середины мая, в любом из 130 центров "Мои документы" горожане при необходимости могут оформить справки, содержащие сведения о наличии или отсутствии регистрации в органах службы занятости населения, социальных выплатах и периодах, входящих в трудовой стаж. Москвичи уже воспользовались этой возможностью и оформили более 1,6 тыс. справок. В случае, если у гражданина утрачены документы, необходимые для трудоустройства, специалисты центров госуслуг помогут восстановить их одним пакетом.

Всего в настоящее время в офисах "Мои документы" по удобному графику без перерывов доступны более 230 государственных услуг. Услуги Центра занятости населения в центрах "Мои документы" доступны горожанам без перерывов по будням с 8:00 до 20:00.