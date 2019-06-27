Коммунальщики Москвы переведены на усиленный режим работы и-за ухудшения погоды

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Городские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды в Москве, сообщил в четверг журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Все коммунальные службы столицы со среды [26 июня] переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды", - сказал он.

По его словам, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического комплекса. "Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - уточнил он.

Кроме того, для обеспечения надлежащего функционирования городской системы водоотведения переведены на усиленный режим работы порядка 1,2 тыс. сотрудников ГУП "Мосоводосток". На улицы города выехало около 200 единиц специализированной техники, в том числе откачивающей.

Синоптики прогнозируют дождь с грозой и до плюс 21 градуса в Москве 27 июня. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, днем в городе температура воздуха составит плюс 19-21 градус, а в ночь на 28 июня может опуститься до 13. В связи с сильным дождем, грозой и ветром в Московском регионе 27 июня объявлен желтый уровень опасности.