Число резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" выросло до 59

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" получила компания по производству ортопедической обуви "Ортомода", став ее 59-м по счету резидентом, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"ООО "ЦПОСН "Ортомода" получило статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Таким образом число резидентов ОЭЗ выросло до 59. Компания планирует разработку инновационных технологий производства и выпуск новых моделей ортопедической обуви, а также специальной одежды для инвалидов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятии создано уникальное цифровое производство, выпускающее ортопедическую обувь и специальную одежду по дистанционному приему заказов. Также ведется работа над созданием центра разработки ассортимента и обработки цифровых данных, полученных в электронном виде с любой точки мира с помощью технологической платформы.

"Многие предприятия по достоинству оценили предлагаемые преференции и современную инфраструктуру ОЭЗ, и приятно отметить, что их количество неизменно растет. Для города - это и инвестиции, и новые рабочие места с достойным уровнем оплаты труда. Например, "Ортомода" планирует вложить в производство 111,8 млн рублей и создать 142 рабочих места. Что немаловажно - около 20% сотрудников компании - люди, имеющие инвалидность. И благодаря цифровизации процессов многие из них имеют возможность работать удаленно", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

ОЭЗ "Технополис "Москва" - специализированная территория развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. Размещенные здесь предприятия получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и т. д. При реализации новых инвестиционных проектов резидентами осуществлены инвестиции в размере 23,4 млрд рублей и создано 5,5 тыс. рабочих мест. Объем запланированных инвестиций резидентами ОЭЗ к 2025 году составляет порядка 40 млрд рублей, при этом должно быть создано около 12 тыс. рабочих мест.