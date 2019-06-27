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ЦОДД советует автомобилистам Москвы не выезжать до 20:00 в связи с непогодой

Из-за дождя на дорогах много мелких аварий

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы посоветовал водителям воздержаться от поездок на машине до 20:00 из-за сильного дождя. Об этом сообщается в четверг на странице организации в Twitter.

"Запасайтесь терпением или билетами на метро. На машине будет быстрее после 20 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с непогодой на дорогах много мелких аварий. Также действуют локальные ограничения.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, к вечеру четверга температура воздуха может опуститься до 15 градусов, а в ночь на пятницу - до 13. В связи с сильным дождем, грозой и ветром в Московском регионе 27 июня объявлен желтый уровень опасности. По прогнозу синоптиков, ветер во время грозы может достигать 18 м/с.

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