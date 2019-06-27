Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик четверга оценивается в восемь баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 17:00.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время сложно проехать в обоих направлениях Бульварного, Садового и Третьего транспортного колец.

МКАД загружен на севере-востоке, северо-западе и юго-востоке по внешней стороне, а также на северо-западе и юго-востоке по внутренней стороне. Зафиксированы низкие скорости на Ленинградском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов по направлению в область.

В связи с сильным дождем и ветром в Московском регионе 27 июня объявлен желтый уровень опасности.