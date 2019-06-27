Московский отравитель служил в войсках МВД и учился в университете ведомства

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мурат Сабанов, подозреваемый в отравлении людей в столичном парке "Яма", ранее служил во внутренних войсках МВД и учился в университете этого ведомства. Об этом ТАСС сообщил в четверг ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

"Мы посетили Сабанова в СИЗО 4. Он ранее служил во внутренних войсках МВД, а затем учился в университете министерства внутренних дел, правда, был оттуда отчислен. Позже он окончил гражданский вуз, имеет высшее юридическое образование", - сказал Мельников. По его словам, по этой причине соседом Сабанова по камере является также бывший военнослужащий внутренних войск МВД, его подозревают в преступлении, связанном с наркотиками.

"Кроме того со слов Сабанова, он ранее работал в архиве Арбитражного суда Москвы, а после увольнения оттуда был сотрудником одного из столичных универсамов", - отметил представитель ОНК. По его словам, сейчас арестованный находится в подавленном состоянии, и наблюдатели предполагают, что это может быть связано с абстинентным синдромом после приема фигурантом дела об отравлении наркотиками.

"Члены ОНК рекомендовали администрации СИЗО 4 организовать врачебный надзор за Сабановым, так как в состоянии абстинентного синдрома человек может навредить себе", - подчеркнул Мельников.

По словам представителя ОНК, Сабанов утверждает, что до ареста находился почти сутки в ОВД по Басманному району, где у него не было возможности нормально спать. "В связи с этим мы обратились к руководству данного отдела полиции с просьбой организовать задержанным возможность нормального сна", - сказал правозащитник.

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений и отравлений людей в центре города. Потерпевшими от его действий признаны не менее 11 человек.