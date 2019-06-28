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В Москве ожидается гроза

Температура воздуха составит 16-18 градусов тепла

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Облачная погода и сильный дождь с грозой ожидаются в Москве 28 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 16-18 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс девяти градусов. В связи с сильным дождем, грозой и ветром в Московском регионе 28 июня объявлен желтый уровень опасности.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление составит около 728 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 14-19 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс семи градусов.

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