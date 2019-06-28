За два дня в Москве выпало 40% месячной нормы осадков

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Почти 40% месячной нормы осадков выпало в Москве в течение двух дождливых дней 27-28 июня. ГУП Мосводосток сообщил в пятницу, что справляется с повышенной нагрузкой и принимает оперативные меры, чтобы вода не застаивалась даже в сложных местах.

"В течение двух дней в Москве выпало около 40% месячной нормы осадков - порядка 30 мм. Хочется отметить, что, несмотря на продолжительный проливной дождь, который шел с разной интенсивностью, вода даже в сложных местах не застаивается", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в круглосуточном режиме работают более 1,1 тыс. сотрудников Мосводостока, устраняя скопления воды. На улицы выехало порядка 180 единиц специализированной и откачивающей техники.

Затяжной дождь начался в Московском регионе утром в четверг, в пятницу в Москве также ожидается сильный дождь с грозой и порывами ветра до 13-18 м/с. МЧС выпустило предупреждение о сильном дожде и ветре. Водителям рекомендовалось снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующих впереди транспортных средств.

В связи с непогодой в Московском регионе 28 июня объявлен желтый уровень опасности.