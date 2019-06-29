Центры госуслуг в Москве проведут в июле семинары для жителей об электронных услугах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Центры госуслуг "Мои документы" проведут бесплатные семинары и курсы для жителей Москвы в начале июля, участникам расскажут о доступных в городе электронных услугах. Об этом в субботу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В первые дни июля центры госуслуг "Мои документы" проведут для всех желающих бесплатные курсы и семинары. На курсах "Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома" участникам помогут зарегистрироваться в личном кабинете, научат передавать показания приборов учета и записываться на прием в госучреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что желающим также расскажут об электронных услугах, которые в настоящее время оказывают в Москве.

Кроме того, 1 июля во флагманском офисе "Мои документы" на Новоясеневском проспекте состоится семинар с участием владельца веб-студии Дениса Фитерова. Он расскажет о дизайне и функционале продающего сайта и интернет-магазина и подскажет, как привлекать потенциальных клиентов. Начало мероприятия в 18:00, продолжительность составит три часа. Для участия необходима регистрация.

Также 1 июля флагманский офис "Мои документы" на Пресненской набережной готовит для представителей малого и среднего бизнеса семинар "Как вести бизнес за рубежом. Таможенное оформление, внимание к деталям". Участникам расскажут о мировом рынке, тенденциях и перспективах ведения внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Семинар пройдет с 15:00 до 18:00, для участия требуется регистрация. В этом же флагманском офисе 2 июля состоится семинар-практикум для представителей индустрии красоты.

На встрече обсудят причины, из-за которых могут возникнуть проблемы в развитии дела. Спикеры опишут механизмы оценки и анализа ситуации, а также дадут практические советы по улучшению показателей работы салона красоты. Семинар начнется в 11:00, для участия нужна регистрация.