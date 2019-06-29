Температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд для 29 июня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рекордно низкая температура для этого календарного дня, когда столбики термометров едва достигли 11 градусов тепла, наблюдалась в Москве в субботу, 29 июня. Об этом сообщил на своем сайте центр погоды "Фобос".

"В субботу на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров сумели подняться только до +11,0 [градусов], что является аномалией холода (в это время года климатическая норма дневной температуры +22... +23). Таким образом, 29 июня реально стал самым холодным днем как минимум более чем за 70 лет!" - указано в публикации, в которой отмечается, что в распоряжении специалистов для анализа есть только база наблюдений с 1948 года.

Как отметил "Фобос", пока нет оснований считать, что вскоре в центральные регионы страны придет теплая погода. "Умеренное потепление в начале предстоящей недели сменится очередным понижением температуры с высокой вероятностью частых дождей", - указал центр погоды. По его данным, среднесуточная температура воздуха в первой половине июля "с трудом будет соответствовать норме климата месяца".

"Таким образом, ближайшие две недели в Центральной России будут влажными и с очень умеренным температурным фоном", - заключили эксперты.