День московского транспорта отметят 13 июля на пяти площадках столицы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Выставка ретроавтомобилей, парад трамваев и транспортный квест пройдут в столице в День московского транспорта, 13 июля. Праздничные мероприятия будут организованы на пяти площадках, в числе которых ВДНХ и парк "Зарядье", сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"13 июля столица в третий раз отметит День московского транспорта. В этом году праздник пройдет на пяти площадках: в парке "Зарядье", на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади. Они будут работать с 12:00 до 18:00", - говорится в сообщении.

На площадках праздника

Во время парада трамваев, который начнется в 11:00, старинные и современные трамваи проедут от улицы Шаболовка по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. После парада колонна направится на Чистопрудный бульвар, где с 12:00 до 18:00 состоится выставка трамваев.

А у главного входа ВДНХ пройдет выставка ретроавтомобилей, где можно будет увидеть ГАЗ-12 ЗИМ (модель представительского класса, выпускалась на Горьковском заводе с 1950 по 1959 год), ГАЗ-21И "Волга" (один из наиболее массовых автомобилей в советские годы, который производили с 1958 по 1962 год) и редкую модель внедорожника - "Москвич-410", который выпускался с 1957 по 1958 год.

На проспекте Академика Сахарова состоится мотофристайл-шоу, на котором выступит пилотажная группа "Каскад" столичного управления ГИБДД. Также на площадке будут представлены лучшие машины из автопарков операторов каршеринга.

На Трубной площади гости смогут принять участие в квесте, где им предстоит выполнить задания, связанные с транспортом. А в парке "Зарядье" с 9 по 31 июля посетителям будет представлена выставка фотографий транспорта разных лет.

На всех пяти площадках праздника выступят артисты проекта "Музыка в метро", они исполнят джазовые и классические композиции, а также сыграют медитативные мелодии на тибетских поющих чашах и этнических барабанах.

В завершении празднования Дня московского транспорта состоится ночной велофестиваль. Ожидается, что его участниками станут более 15 тыс. человек. А до начала велофестиваля гости смогут присоединиться к флешмобу: велосипедисты встанут рядом таким образом, чтобы создать очертание велосипеда.

День московского транспорта - профессиональный праздник работников столичного транспортного комплекса. Впервые он прошел в 2017 году и отмечается ежегодно во вторую субботу июля. Праздник был посвящен 145-летию запуска конки - первого общественного транспорта в Москве.