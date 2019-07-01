Москвичи смогут отслеживать данные о пенсионных накоплениях на сайте мэрии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Виджет с информацией о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде появился в личном кабинете москвичей на портале столичной мэрии.

"В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет "Пенсионный фонд". Он поможет горожанам в онлайн-режиме отслеживать состояние своего индивидуального лицевого счета (ИЛС) в Пенсионном фонде России и контролировать поступление на него пенсионных отчислений работодателя", - сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

Как рассказали порталу в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы, новый виджет содержит в себе информацию о страховщике, у которого формируются пенсионные накопления, показывает трудовой стаж работника, учтенный для назначения пенсионных выплат, индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) и сумму страховых взносов, направленную работодателями на финансирование накопительной части пенсии человека. Также пользователи сайта могут запросить и скачать полную выписку о состоянии их индивидуального лицевого счета.

Отмечается, что новая функция автоматически появится на рабочем столе личного кабинета пользователей, имеющих в профиле проверенный страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Для самостоятельной активации виджета необходимо ввести недостающие данные в разделе "Выбрать услугу" в теме "Пенсионный фонд".