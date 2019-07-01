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Собянин: в Новой Москве построят 10 медучреждений к 2022 году

Крупнейшим проектом станет больница из девяти корпусов в Коммунарке

МОСКВА, 1 июля. ТАСС. Десять медучреждений для детей и взрослых появится на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы (ТиНАО) к 2022 году. Об этом сообщается в официальном Twitter мэра Москвы Сергея Собянина.

"До 2022 года построим там 10 медучреждений для детей и взрослых. Появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что крупнейшим проектом на данной территории является больница из девяти корпусов в Коммунарке.

Ранее сообщалось, что к 2035 году в ТиНАО планируется создать 90 парков.

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