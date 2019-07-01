МОЭК планирует отключить горячую воду в домах под управлением УК "Дом-Мастер" за долги

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) направила в адрес крупнейшего столичного должника за поставленную тепловую энергию - управляющую компанию "Дом-Мастер" - уведомление о возможности отключить горячую воду в управляемых ей многоквартирных домах, говорится в сообщении на сайте компании, размещенном в понедельник.

"О планируемых мероприятиях по введению ограничения горячего водоснабжения в соответствии с законодательством РФ проинформированы также префектура ЦАО города Москвы, прокуратура города Москвы, управление МЧС по городу Москве. По состоянию на конец июня 2019 года задолженность УК "Дом-Мастер" перед ПАО "МОЭК" только по договору горячего водоснабжения составляет более 480 млн рублей, что превышает 38 средних месячных размеров платы за поставленную по договору горячую воду", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала года при начислении 105 млн рублей управляющая компания оплатила лишь 13 млн рублей. "Всего в судах различной инстанции в настоящее время находится семь исков ПАО "МОЭК" о взыскании с ООО УК "Дом-Мастер" задолженности за поставленные коммунальные ресурсы на общую сумму свыше 1 млрд рублей", - отмечается в сообщении на сайте МОЭК.

По данным компании, наличие такой задолженности осложняет выполнение ремонтной программы и подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов.

УК "Дом-Мастер" занимается обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных преимущественно в Центральном административном округе Москвы. В настоящее время компания занимает первое место в составленном МОЭК "Антирейтинге компаний-должников".