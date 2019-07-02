В Москве благоустроили более 600 дворов с начала 2019 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 600 дворов благоустроено в Москве с начала текущего года, это порядка четверти от запланированного объема. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Завершены благоустроительные работы в 630 московских дворах, почти на 1,1 тыс. объектах работы уже идут полным ходом. Всего в 2019 году планируется благоустроить порядка 2,5 тыс. столичных дворов", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Как уточняется в сообщении, в рамках благоустройства дворовых территорий укладывается новое асфальтобетонное покрытие, устанавливаются и ремонтируются детские и спортивные площадки, а также появляются новые места для отдыха, выгула собак и многое другое

Городская программа комплексного благоустройства дворовых территорий действует в Москве с 2011 года. Дополнительно в городе утверждены жесткие стандарты комплексного благоустройства, которые позволяют делать московские дворы более красивыми, функциональными, комфортными и безопасными для жителей.