Более 300 тыс. человек воспользовались порталом "Узнай Москву" за два месяца

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 300 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались порталом "Узнай Москву" за два месяца с начала сезона прогулок по городу. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Более 300 тыс. горожан и туристов воспользовались порталом "Узнай Москву" с начала прогулочного сезона. В этом году он стартовал в конце апреля, когда в столице установилась благоприятная для пешеходных экскурсий погода", - говорится в сообщении.

Наиболее популярным экскурсионным маршрутом стал "Покажи Москву". Выбрав его, жители и гости столицы могут посетить 10 достопримечательностей в историческом центре столице, среди которых Сретенский монастырь, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Саввинское подворье, Московский художественный театр имени А.П. Чехова, Большой театр, ГУМ.

Отмечается, что на втором месте по популярности находится маршрут "Мистическая Москва", который знакомит с самыми таинственными местами города. Замыкает тройку лидеров экскурсия под названием "Московское метро", которая представляет собой прогулку по станциям столичной подземки, являющихся объектами культурного наследия.

Портал "Узнай Москву" - совместный проект департамента образования и науки, департамента культурного наследия, департамента культуры и департамента информационных технологий.