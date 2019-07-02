В московском метро сообщили о сбоях в работе билетных терминалов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Билетопечатающие терминалы в столичном метро работают нестабильно. Об этом сообщила пресс-служба московской подземки в Twitter во вторник.

"Пожалуйста, обращайтесь в кассы для покупки билетов или пополняйте проездные билеты онлайн. Сейчас автоматы по продаже билетов (АПБ) работают нестабильно. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

По словам корреспондента ТАСС, на станции метро Киевская, например, отказали терминалы во всех вестибюлях, билеты продают только в кассах, образовались большие очереди.