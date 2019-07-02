Перевозки пассажиров на МЖД в июне 2019 года увеличились на 1,6%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. На инфраструктуре Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО "РЖД") отправлено в июне 2019 года 64,8 млн пассажиров, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали. Из них в дальнем следовании отправлено 2,7 млн (+3,7%), в пригородном сообщении - 62,1 млн (+1,5%).

Пассажирооборот в июне 2019 года составил 3,2 млрд пасс-км, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, в том числе в пригородном сообщении - 1,8 млрд пасс-км (+0,4%), в дальнем следовании - 1,4 млрд пасс-км (на уровне прошлого года).

В первом полугодии 2019 года отправлено 374 млн пассажиров (+4,9% к январю-июню 2018 года), из них в дальнем следовании - 12,6 млн пассажиров (+7,8%), в пригородном сообщении - 361,4 млн пассажиров (+4,8%).

Пассажирооборот на МЖД с начала 2019 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,1 млрд пасс-км. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 9,8 млрд пасс-км (+5,4%), в дальнем следовании - 6,2 млрд пасс-км (+3,9%).

"Российские железные дороги" (РЖД) за шесть месяцев 2019 года перевезли 573,8 млн пассажиров, что на 4,7% превышает показатели первого полугодия 2018 года. В дальнем следовании перевезено 52,7 млн пассажиров (+6,4%), в пригородном сообщении - 521,1 млн пассажиров (+4,5%). Пассажирооборот в июне 2019 года составил 13,4 млрд пасс-км (+0,7%).

В июне 2019 года РЖД перевезли почти 106,9 млн пассажиров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 95,3 млн пассажиров (рост на 2,2%), в дальнем следовании - 11,6 млн человек (рост на 4,8%).