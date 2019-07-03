Небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в среду в Московском регионе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Температура до 20 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в Москве и Подмосковье 3 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура в Москве составит 18-20 градусов, ночью похолодает до 9-11 градусов тепла.

В Подмосковье в дневные часы температура будет колебаться от 16 до 21 градуса, ночью столбики термометра опустятся до 6 градусов.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается юго-западный и западный ветер скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 739 мм ртутного столба.