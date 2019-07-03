Более 50 предметов гардероба от итальянских модных домов покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выставка "60 лет Made in Italy", посвященная итальянской высокой моде, открывается в среду в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Вниманию посетителей будут представлены наряды из архивов ведущих модных домов, привезенные в Москву специально для этого мероприятия.

"Посетители выставки смогут полюбоваться настоящими произведениями искусства итальянской моды, которые знаменитые топ-модели и звезды мирового кино надевают на красные дорожки в дни главных премьер и по случаю вручения премии "Оскар", а также легендарными нарядами, которые создавались для известных кинофильмов. Представленные экспонаты уникальны во многих отношениях: в них используются изысканные ткани, за ними стоят годы поисков и экспериментов, а также выдающееся портновское и ремесленное мастерство", - отметили в пресс-службе музея.

Будет представлено свыше 50 предметов гардероба, аксессуаров и бижутерии от именитых домов моды. Среди них - Valentino, Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana, Fendi, Salvatore Ferragamo, Gucci, Max Mara, Moschino, Prada, Versace, Sorelle Fontana, Prince Egon von Furstenberg и другие.

Среди экспонатов - украшенное крупными пайетками платье из тюля от Prada, которое актриса Кейт Бланшетт надела на премию BAFTA в 2000 году, легендарная модель - Jungle Dress от Versace - которую поп-певица Дженнифер Лопес выбрала для церемонии музыкальной премии "Грэмми" (2000). Гости увидят смокинг от Brioni Пирса Броснана, который был на актере в фильме "Умри, но не сейчас" (2002), где он играл роль агента 007 Джеймса Бонда.

Выставка будет работать с 3 июля по 15 сентября 2019 года.