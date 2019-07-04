Число мобильных абонентов в Москве вдвое превысило количество жителей столицы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Количество мобильных устройств, которые ежедневно подключаются к городской сети интернет в Москве более, чем в два раза превысило количество жителей столицы. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько в рамках Московского урбанистического форума.

"Сейчас мы видим количество смартфонов - 230% - на каждого жителя в Москве уже более двух устройств, активно работающих в сети ежедневно. Мы считаем по симкарточкам, это устройства которые постоянно используются - планшеты, смартфоны", - сказал он на сессии, посвященной цифровизации.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.