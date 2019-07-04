Более 2 тыс. мест на парковках обустроят победители аукционов в шести округах Москвы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Администратор Московского парковочного пространства (АМПП) планирует в ближайшее время выставить на электронный аукцион лот по обустройству 2 тыс. машино-мест в шести округах столицы, сообщила в четверг пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы.

"В ближайшее время будут опубликованы две закупочные процедуры, предусматривающие обустройство парковочных мест в шести округах Москвы. Плоскостные парковки, на которых будут проведены работы, располагаются по 19 адресам на территории ЦАО, ЮВАО, СЗАО, ЗАО, ЮЗАО и ЮАО. Общая площадь земельных участков, которыми предстоит заняться победителям, превышает 68 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

Отмечается, что 237 машино-мест будут обустроены для размещения автомобилей маломобильных групп граждан.

По данным пресс-службы, начальная цена закупки на выполнение работ по обустройству плоскостных парковок АМПП составляет от 100 до 158 млн рублей в зависимости от расположения.