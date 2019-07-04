Строительство дворца самбо в "Лужниках" начнется в ближайший месяц

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Строители в ближайший месяц начнут возведение на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве центра для занятия самбо. Об этом в четверг сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

"На днях в "Лужниках" открылся самый красивый в Европе центр художественной гимнастики. Мы буквально к концу лета - ко Дню города закончим строительство дворца водных видов спорта с раздвигающейся крышей. В ближайший месяц начнется строительства дворца самбо", - сказал он.

Ранее сообщалось, что центр самбо войдет в состав крупнейшего в Москве дворца единоборств. В спортивном комплексе будут тренировочные и игровые залы, секции для взрослых и детей, два бассейна, а также залы с трибунами для проведения соревнований. У здания будут стеклянные стены и зеркальный потолок.

Спортивное сооружение, общая площадь которого составит более 40 тыс. кв. м, построят до конца 2021 года на улице Лужники, неподалеку от футбольных полей в северной части комплекса.

На территории "Лужников" также взводится ледовый дворец "Кристалл" и большой теннисный центр. Как сообщал ранее Хуснуллин, формирование спортивного кластера планируется завершить к 2021 году.