Сервисом по оплате штрафов воспользовались в Москве с начала года более 8 млн раз

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пользователи более 8 млн раз с начала этого года воспользовались электронным сервисом, чтобы проверить или оплатить штрафы за превышение скорости, неправильную парковку или другие нарушения, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"С начала 2019 года сервисом воспользовались более 8 млн раз", - говорится в сообщении. Например, услугой записи на регистрацию транспортного средства в течение шести месяцев воспользовались свыше 19,5 тыс. раз.

Данный сервис позволяет настроить автоматические уведомления, которые позволять получать информацию о штрафах более оперативно. В течение 20 дней некоторые штрафы нарушители могут оплатить онлайн со скидкой 50%.

Также для водителей есть сервисы где перед покупкой подержанного транспортного средства можно бесплатно проверить, сколько владельцев было у автомобиля, попадал ли он в дорожно-транспортные происшествия, какой у него пробег и каковы результаты техосмотра. Сервис уведомит пользователя, если машина использовалась в качестве такси или находится в розыске.

Пользователи могут также запросить онлайн видеозапись с места аварии или эвакуации автомобиля. Чтобы получать push-уведомления об эвакуации автомобиля водителю необходимо подписаться на услугу в приложении "Госуслуги Москвы".

Кроме того, с помощью электронных сервисов можно получить разовый или постоянный пропуск на проезд грузового транспорта на территорию Москвы и оформить парковочное разрешение.