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Улицы у стадиона "ВТБ-Арена" в Москве перекроют 6 июля из-за матча "Зенит" - "Локомотив"

Движение перекроют по Трудовой, Дворцовой, Театральной и Московской аллеям, а также Милицейскому переулку

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Движение на улицах в районе стадиона "ВТБ-Арена" на северо-западе Москвы перекроют в субботу, 6 июля, из-за проведения футбольного матча между командами "Зенит" и "Локомотив". Об этом сообщил в четверг столичный департамент транспорта в Twitter.

"В субботу на стадионе "ВТБ-Арена" пройдет футбольный матч. Будут введены перекрытия и ограничения движения. Планируйте маршрут заранее", - говорится в сообщении.

В связи с проведением матча 6 июля с 6:00 до 23:00 будет полностью перекрыто движение по Трудовой, Дворцовой и Московской аллеям. Кроме того с 15:00 до 23:00 перекроют движение по Театральной аллее и Милицейскому переулку. Общественный транспорт будут пропускать по этим улицам до 16:00.

Также с 15:00 до 23:00 будет ограничено движение по крайней правой полосе на участке дублера Ленинградского проспекта от съезда на Московскую аллею до пересечения с Театральной аллеей.

Футбольные клубы "Зенит" и "Локомотив" сыграют за Суперкубок России. Начало встречи в 19:00 мск.

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