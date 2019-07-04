Московский разработчик авиационной техники "Туполев" начнет получать льготы от города

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы присвоило крупнейшему разработчику в сфере самолетостроения - предприятию "Туполев" - статус промышленного комплекса. Завод начнет получать льготы от города уже с июля 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Правительство Москвы оказывает комплексную поддержку высокотехнологичным предприятиям, и "Туполев" - одно из них. За годы существования предприятие разработало около 300 проектов различных летательных аппаратов. Предприятие способно обеспечить все стадии жизненного цикла авиационной техники: от разработки до серийного производства, модернизации, ремонта, послепродажного обслуживания и поддержки эксплуатации", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он уточнил, что в компании работает более 2 тыс. человек со средней заработной платой около 90 тыс. рублей в месяц.

"Туполев" стал 49-м по счету предприятием Предприятие . Для столичных промкомплексов снижена арендная ставка, а также действуют налоговые льготы: региональная часть налога на прибыль снижена с 17% до 12,5%, льготы по налогу на имущество составляют 50% - текущая ставка 2,2% от балансовой стоимости имущества или 1,5% от кадастровой стоимости, льгота по земельному налогу позволяет сокращать расходы на 80% и составляет 20% от суммы начисленного налога. Ставка арендной платы за землю - 0,3% от кадастровой стоимости участка вместо 1,5%. Статус промкомплекса присваивается на срок до 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.

"Туполев" - российское предприятие в области проектирования и послепродажного сопровождения магистральных пассажирских самолетов, тяжелых ударных самолетов ВВС и самолетов специального назначения. В настоящее время серийно выпускаются самолеты семейств Ту-204/214 различных модификаций. В стадии производства находится проект глубокой модернизации самолетов Ту-204, Ту-204СМ.