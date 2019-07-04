Больше половины звонков на Московский городской колл-центр принимает робот

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский общегородской контакт-центр обрабатывает на сегодняшний день до 60% звонков с помощью искусственного интеллекта, сообщил в четверг заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько на Московском урбанистическом форуме.

"На общегородском колл-центре до 60% звонков обрабатывает искусственный интеллект. Мы делали такой эксперимент, когда робот не представлялся роботом, и жители не различали, где робот, а где человек. Настолько искусственный интеллект умеет поддержать тему разговоров", - сказал он на сессии, посвященной цифровой среде.

Горбатько отметил, что работа искусственного интеллекта позволяет значительно повысить оперативность ответов на звонки жителей. Кроме того, он быстро анализирует звонки, благодаря чему городские власти могут видеть тренды и возможные проблемы.

Согласно информации на сайте мэра и правительства Москвы, общегородской контакт-центр столичного правительства, созданный в 2011 году, включает в себя 34 горячие линии для граждан, юридических лиц и органов власти и обрабатывает более двух миллионов вызовов жителей в месяц.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.