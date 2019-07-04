Фестиваль бесплатных кинопоказов пройдет в парках Москвы с 5 по 14 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фестиваль бесплатных кинопоказов художественных фильмов в парках Москвы стартует 5 июля и продлится до 14 июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Бесплатные показы художественных фильмов будут проходить ежедневно с 5 по 14 июля в 21:00. Представленные фильмы - любимые киноленты отечественного кинематографа ХХ века", - говорится а сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кинопоказы пройдут в "Измайлово", в ландшафтном заказнике "Теплый стан", в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", в природно-историческом парке "Москворецкий", в парке "Ветеран" на территории памятника природы "Серебряный бор", и в природно-историческом парке "Царицыно".

Посетители смогут увидеть фильмы "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен", "Девчата", "Живите в радости", "Зимний вечер в Гаграх", "Искренне Ваш…", "Как стать счастливым", "Летят журавли", "Мимино", "Москва, любовь моя" и "Мужики!...".