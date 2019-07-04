Мосгоризбирком гарантировал прозрачность проверки подписей в ответ на претензии кандидатов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком в ответ на претензии ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы призвал их воздержаться от попыток некомпетентной трактовки законодательства и гарантировал прозрачность процедуры проверки подписей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комиссии в четверг.

"Мосгоризбирком внимательно следит за появлением претензий и предложений кандидатов касательно избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской думы. Мосгоризбирком <...> обращает внимание на участившиеся случаи несостоятельных и необоснованных претензий со стороны ряда кандидатов. Хотим напомнить, что закон един для всех, и кандидаты при осуществлении своей деятельности должны соблюдать его нормы и права избирателей. В этой связи призываем воздержаться от попыток тенденциозной и некомпетентной трактовки законодательства исходя из собственных сиюминутных интересов. Мосгоризбирком со своей стороны гарантирует прозрачность и открытость процедуры проверки подписей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все кандидаты, сдавшие необходимое число достоверных подписей и все необходимые в соответствии с законом документы, будут допущены до участия в выборах в Мосгордуму.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.