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Саперы вывезли шесть снарядов времен войны со стройки на севере Москвы

Ранее сообщалась, что возле соседнего дома нашли 25 артиллерийских снарядов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Саперы вывезли на утилизацию шесть снарядов времен Великой Отечественной войны со строительной площадки на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"На стройплощадке по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58, строение 14, при проведении земляных работ обнаружены шесть предметов, конструктивно схожих со снарядами времен Великой Отечественной войны. В восемь часов утра их вывезли в безопасное место для дальнейшей утилизации", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалась, что 26 мая возле соседнего дома, в районе метро "Водный стадион", нашли 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.

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