Пансионат для детей с онкозаболеваниями создадут в усадьбе "Измалково" в Новой Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москомэкспертиза согласовала проект реставрации усадьбы "Измалково" XIX века в поселении Внуковское в Новой Москве, там планируется расположить пансионат для амбулаторного лечения детей с онкогематологическими заболеваниями. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Согласована реконструкция, реставрация и приспособление под пансионат комплекса зданий - объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба Измалково, XIX века", - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Уточняется, что усадьба включает комплекс построек: главный дом, представляющий из себя двухэтажный сруб с двумя кирпичными пристройками, восточный флигель, кухню, здание служб и кладовую. Леонов отметил, что уже практически 20 лет усадьба находится в полном запустении. Санаторий, располагавшийся на ее территории, закрылся в 2000 году.

"Усадьбу получил в безвозмездное пользование сроком на 49 лет фонд "Подари жизнь". После комплексной реставрации и реконструкции в усадьбе разместится пансионат для амбулаторного лечения детей с онкогематологическими заболеваниями от пяти лет с родителями или сопровождающими", - сказал он.

В рамках реставрации планируется воссоздать исторический облик фасадов здания и их декора с сохранением восточных и западных кирпичных пристроек. В главном доме будет восстановлена историческая кирпичная кладка, штукатурка, интерьеры.

В пансионате будет восемь номеров для временного проживания, помещения для отдыха посетителей, конференц-зал, кружковые помещения, методический кабинет, комната психолога и кабинет дежурной медсестры. На территории появятся эко-тропы, мост, детские игровые и спортивные площадки, места для тихого отдыха и учебно-опытная зона с теплицей.