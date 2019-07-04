Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы еще от двух партий

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Члены Московской городской избирательной комиссии на заседании в четверг заверили списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партий "Союз Труда" и "Партии социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу", передает корреспондент ТАСС.

"Представленные документы партий проверены, соответствуют требованиям избирательного законодательства", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова на заседании комиссии.

Как отметил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, всего 19 партий подавали списки кандидатов на выборы в Мосгордуму для заверения, из них были заверены списки от 17 партий. Также Горбунов добавил, что в настоящий момент выдвинуто 418 депутатов.

"Сдали документы на регистрацию 150, зарегистрированы 25. Процесс идет", - добавил Горбунов.

Ранее Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от партий "Народный альянс", "Справедливая Россия", Партия Роста, "Возрождение аграрной России", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", Российской экологической партии "Зеленые", Партии возрождения России, КПРФ, партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/", ЛДПР, "Национальный курс" и Партии родителей будущего.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.