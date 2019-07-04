Власти Москвы создадут цифровую базу детских прививок к осени

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Единая цифровая база с информацией обо всех прививках, сделанными детям в Москве, заработает к осени текущего года. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

"На сегодняшний день мы формируем единую цифровую базу прививок детей в Москве. Думаю, что эту работу к осени закончим и будем иметь полное представление о фактической вакцинации детского населения и о том, куда двигаться", - сказала она на сессии "Моя поликлиника. Московский стандарт поликлиники в действии".

Ранее сообщалось, что в городе планируется создать новый сервис о детских прививках, который позволит формировать планы вакцинации и информировать родителей о том, что пора сделать ту или иную прививку.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.