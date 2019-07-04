Власти Москвы обсудят возможность создания праздника Москвы-реки с горожанами

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Москвы готовы обсудить с горожанами возможность проведения праздника, посвященного Москве-реке. Об этом журналистам в кулуарах Московского урбанистического форума в четверг сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков.

"Достаточно интересное предложение прозвучало от участников форума: а что если нам в Москве сделать праздник Москвы-реки? Чтобы могли москвичи выйти на это огромное пространство вдоль берега реки (это несколько тысяч га) и проводить свой праздник - день, два или неделю. Это предмет обсуждения с москвичами для выработки решений", - сказал он.

Ранее в ходе одной из сессии форума руководитель архитектурного бюро "Проект Меганом" Юрий Григорян предложил провести праздник Москвы-реки, чтобы подтолкнуть горожан проводить больше времени на благоустроенных территориях вдоль водной артерии. Он пошутил, что в рамках этого праздника можно было бы устроить сплав по реке, который бы возглавил мэр столицы.

По словам Бирюкова, сейчас из 200 км совокупной протяженности берегов Москвы-реки в границах города 55 км, или более 27%, благоустроено. Еще 17 км приведут в порядок в течение 2019 года.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В 2019 году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". На форуме обсудят проекты, повышающие качество жизни в городской среде. Впервые в истории форума в рамках деловой программы пройдет конгресс Urban Health, посвященный проблемам городского здоровья. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.