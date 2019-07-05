Тарифы для проезда по МЦД будут объявлены в течение месяца

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Тарифы для проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) будут объявлены в течение месяца, сообщил в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.

"Наша задача сделать так, чтобы стоимость поездки способствовала этому средству передвижения. Мы близки к тому, чтобы объявить тарифы. Сейчас проводим финальное согласование с Московской областью, это в ближайший месяц произойдет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что для оплаты проезда по МЦД пассажиры смогут использовать карту "Тройка" и осуществлять бесплатную пересадку на метро. При оплате проезда будет работать тот же принцип, что уже действует в пригородных электричках, где цена поездки зависит от зоны и пройденного расстояния.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Предполагается создание пяти линий, которые должны идти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.

Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

О форуме

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде. Кроме того, в числе заявленных тем - приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.

ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.