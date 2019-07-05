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В Москве сократят штатную численность сотрудников ГУ МВД РФ

Глава столичной полиции Олег Баранов отметил, что основная работа будет сосредоточена в подразделениях районного звена
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Руководство московской полиции сообщило о сокращении штатной численности для расширения территориальных отделов полиции. Об этом в ходе расширенной коллегии сообщил глава столичной полиции Олег Баранов.

"Основная работа должна быть сосредоточена именно в подразделениях районного звена. Для этого во втором полугодии 2019 года будет сокращена численность главного аппарата, что позволит на первом этапе передать в районные отделы 97 единиц штатной численности", - сказал он.

По словам Баранова, уже завершены организационно-штатные изменения в подразделениях ГИБДД, за счет чего на 162 единицы укреплены территориальные подразделения ДПС.

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