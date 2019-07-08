Власти Москвы предупредили горожан о звонках из недобросовестных медцентров

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Москвичи жалуются на участившиеся звонки от недобросовестных медицинских центров, которые пытаются навязать им платные услуги. Об этом сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Жители столицы стали сообщать об участившихся звонках из коммерческих медицинских центров, сотрудники которых, пользуясь популярностью программы "Здоровая Москва", приглашают горожан пройти платное обследование. Департамент здравоохранения напоминает, что все обследования в рамках проекта можно будет пройти совершенно бесплатно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммерческие медцентры при необходимости дополнительных обследований направляют жителей на платные процедуры, а врачи-терапевты в павильонах "Здоровая Москва" - к профильному специалисту в поликлинику.

В московских парках открыто 46 павильонов "Здоровая Москва", которые будут работать все лето с 08:00 до 22:00. В них можно сдать анализ крови, сделать ЭКГ и УЗИ, а по специальному расписанию в выходные там работают мобильные флюорографы.