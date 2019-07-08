Около 300 кандидатов в депутаты Мосгордумы представили подписи в Мосгоризбирком

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Около 300 кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва представили необходимые подписные листы в Московскую городскую избирательную комиссию. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Мосгоризбиркома.

"Выдвинуто 426 кандидатов. Представили документы на регистрацию 294 кандидата. Зарегистрировано 78 кандидатов. Сняли свою кандидатуру, утратили статус - 15", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что в числе кандидатов, представивших подписные листы, 188 самовыдвиженцев.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. На предстоящих выборах в столичный парламент в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

В новость были внесены изменения (13:05 время мск) — добавлелены подробности во второй абзац.