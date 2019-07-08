Около 1,5 тыс. цветников создадут в Москве на "Цветочном джеме" в честь Дня города

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Любительский конкурс цветников, в котором смогут принять участие горожане, пройдет в последний день фестиваля "Цветочный джем" 8 сентября. Создание почти 1,5 тыс. композиций будет также приурочено ко Дню города, сообщила в понедельник пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"С 23 августа по 8 сентября москвичей и гостей столицы ожидает насыщенная развлекательная и познавательная программа: концерты, мастер-классы, экскурсии, специальные события в честь Дня города. А финальным аккордом станет масштабный любительский конкурс цветников: 8 сентября создать собственный оригинальный цветник смогут все желающие москвичи. Событие охватит весь город - 1475 площадок", - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет с 10:00 до 18:00, для участия в нем необходимо пройти предварительную регистрацию, которая откроется в начале августа на сайте фестиваля. Адреса площадок проведения конкурса будут опубликованы там же.

Участникам бесплатно выдадут растения, форму и инвентарь, им будут помогать садовники. Создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, котовника, овсяницы и других растений, предложенных организаторами. Лучшие работы выберут сами участники, все конкурсанты получат памятные подарки и сувениры, а победители на каждой площадке - садовые аксессуары и цифровые планшеты.

День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября, но выставочные сады появились в городе с 20 июня. Для создания ландшафтных композиций на фестивале планируется использовать более 4 млн живых цветов и растений.