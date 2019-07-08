Исследование: Москва заняла первое место по площади парков в мегаполисах мира

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российская столица занимает первое место по площади парков на душу населения среди 11 крупнейших городов мира. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Москва занимает первое место по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения среди всех городов. При этом около 90% населения имеют доступ к таким территориям в шаговой доступности", - говорится в исследовании.

Специалисты провели сравнительный анализ Москвы и 11 крупных городов мира, в том числе Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Сеула, Сингапура, Сан-Паулу. В тройку лидеров по площади парков помимо Москвы вошли Гонконг и Берлин.

По количеству культурно-досуговых объектов на душу населения российская столица заняла пятое место (после Берлина, Токио, Лондона, Нью-Йорка). "Более 60% москвичей имеют доступ к культурно-досуговым объектам в шаговой доступности", - добавляется в материалах. Москва также входит в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi среди 12 городов (после Сингапура и Сеула).

Согласно исследованию, в Москве стало проще купить квартиру - по итогам 2018 года российская столица заняла седьмое место по индексу доступности жилья (в 2014 году - восьмое место). При этом уровень обеспеченности населения жилой площадью остается сравнительно низким (восьмое место), отмечается в материалах. Индекс доступности приобретения жилья в ипотеку также демонстрирует позитивную динамику (седьмое место в 2018 году по сравнению с восьмым в 2014-м).

По данным аналитиков, российская столица занимает третье место по плотности сети и станций метрополитена (после Нью-Йорка и Сеула). По объему годового пассажиропотока метро Москва находится на четвертом месте (после Пекина, Токио и Сеула). По годовому пассажирообороту общественного транспорта Москва занимает пятое место после Пекина, Токио, Сеула и Шанхая.