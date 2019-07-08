Авторские модели барельефов нашли в павильоне "Биология" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Реставраторы нашли в павильоне № 4 "Биология" на ВДНХ авторские модели, по которым были изготовлены барельефы для фасадов здания. Они будут приведены в порядок и, возможно, выставлены в отреставрированном здании, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Специалисты-реставраторы нашли уникальные авторские модели барельефов павильона "Биология". Это три небольших гипсовых квадрата 30 на 30 см, где изображены девушки и юноши за сельскохозяйственными работами. Именно по ним скульпторы изготовили полноразмерные барельефы для фасадов павильона <...> Сейчас мы прорабатываем возможность будущего экспонирования этих находок", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По его словам, сейчас продолжается реставрация интерьеров павильона, специалисты расчищают лепной декор, реставрируют перекрытия, приводят в порядок штукатурный слой и готовят каналы для прокладки инженерных сетей. Здание планируют открыть для публики в этом году. Емельянов добавил, что в ходе реставрации фасадов объекта, которая была проведена в 2018 году, специалисты привели в порядок барельефы, воссоздали скульптуру в виде снопа сена высотой 2,5 м над малой входной группой главного фасада, там же выложили утраченный ранее ковер из метлахской плитки. Кроме того, на главный фасад вернулась пара полутораметровых рыб.

Павильон является объектом культурного наследия федерального значения, изначально он назывался "Эстонская ССР", здание построили в послевоенные годы. Экспозиция выставки была посвящена промышленности, сельскому хозяйству и культуре Эстонии. В 1964 году в связи с переходом ВДНХ на отраслевой принцип показа павильон был переоборудован под экспозицию "Биология".